Irã afirma que aumentou sua capacidade de enriquecimento de urânio, antes da visita da AIEA

O Irã anunciou neste sábado (17), véspera da visita de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que aumentou sua capacidade de enriquecimento de urânio.

"Atualmente, a capacidade de enriquecimento do país é mais do que o dobro (do que esta indústria teve) em toda a sua história", disse Mohamad Eslami, chefe da Agência de Energia Atômica do Irã, segundo a agência de notícias oficial Irna.

"A energia nuclear e a geração de eletricidade atômica representam grandes economias para o país e são eficazes na redução do consumo de combustíveis fósseis e não renováveis, oferecendo soluções para os problemas ambientais", acrescentou.

A AIEA, com sede em Viena, anunciou na quarta-feira que sua equipe técnica viajará ao Irã no domingo para discutir a presença de materiais nucleares em três locais não declarados, um caso que alimenta suspeitas de atividades nucleares secretas.

A AIEA pede há anos ao Irã que explique a presença de urânio nesses lugares e que permita que a agência colete amostras.

A princípio, o diretor-geral da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, não viajará ao Irã desta vez.

