"Incrível", "um monstro": Mbappé segundo as estrelas do futebol

Um jogador "diferente", com uma velocidade "incrível" e ainda muito "potencial": as estrelas do futebol veem Kylian Mbappé como uma das futuras lendas do esporte, e às vezes o comparam a Pelé e Ronaldo.

Hugo Lloris (capitão da França), em 21 de novembro: "Simplesmente confirmou todas as expectativas depositadas nele. É difícil definir os limites, já que seu potencial é incrível".

Olivier Giroud (atacante da França), em 6 de dezembro: "Ele é incrível e ainda jovem. Dá medo porque ainda pode melhorar. É muito eficiente, foi crucial e decisivo para nós. Evidentemente, é o melhor atacante com quem já joguei, Mas acho que ainda não vimos o melhor de Kylian".

Karim Benzema (atacante da França), junho de 2021 à AFP: "É um jogador muito bom. Por ser tão jovem, é capaz de fazer de tudo. Estes são os jogadores que eu gosto, que sabem jogar com um toque, ser profundos. Ágil, rápido e eficiente".

Neymar, em novembro de 2022 ao jornal The Telegraph: "Kylian é um jogador jovem que cresceu e mostrou seu potencial, e ainda tem muito a fazer".

Lionel Messi, ao canal TUDN em setembro: "Kylian é um jogador diferente, um monstro que é muito forte no um contra um, que ataca o espaço. É muito rápido e marca muitos gols".

Pelé, em julho de 2018, no Twitter: "Se Kylian continuar a igualar os meus recordes assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...".

Ronaldo, ao jornal marca durante a Copa do Mundo: "Ele tem uma marcha a mais. Agora se joga rápido, mas ele faz isso acima dos demais. Mas não é só a potência e a velocidade, é também onde ele coloca as bolas quando finaliza. Tem coisas dele que me lembram de mim. Ele sabe utilizar o potencial que tem. É impressionante vê-lo em campo".

Michel Platini, à AFP em outubro de 2020: "Vai dar muito para a seleção francesa, tem qualidades extraordinárias. Se conseguir progredir mais, será sem dúvida o melhor jogador do mundo".

