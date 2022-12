França treina completa na véspera da final contra a Argentina

Os vinte e quatro jogadores da seleção francesa estiveram presentes neste sábado no último treino antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina, com a volta de Raphael Varane, Ibrahima Konaté e Kingsley Coman, doentes e ausente na sexta-feira.

Os atuais campeões mundiais atuaram na íntegra durante os primeiros 15 minutos abertos à imprensa, neste sábado, em Doha. Theo Hernández (joelho) e Aurelien Tchouameni (quadril), afastados na sexta-feira devido às contusões, segundo a Federação Francesa de Futebol (FFF), também voltaram.

Vários jogadores da seleção francesa foram afetados por um vírus nos últimos dias. Dayot Upamecano, Adrien Rabiot e Coman foram os primeiros a sentir os sintomas, que os impediram de participar da semifinal na quarta-feira contra o Marrocos (2-0).

Em seguida, foi a vez de Varane e Konaté, dupla titular na defesa contra os Leões do Atlas, adoecerem. Eles perderam o treino de sexta-feira, ficando "afastados" por precaução.

"Nos asseguramos de tomar o máximo de precaução, de nos adaptarmos, de fazê-lo sem cair em excessos nem de um lado nem do outro", comentou o técnico Didier Deschamps durante a coletiva de imprensa, em que citou "situações que não são similares" de acordo com cada jogador.

Os cuidados sanitários foram tomados no hotel dos 'Bleus', com gel hidroalcoólico, distanciamento e isolamento de jogadores contaminados. Mas os testes para detectar a covid-19 deixaram de ser impostos pela Fifa, organizadora do torneio.

"Nunca estamos preparados para esse tipo de coisa, mas procuramos nos preparar da melhor forma", disse o capitão, Hugo Lloris, diante da imprensa. "São riscos. Mas isso não tira nada da nossa concentração, da emoção que podemos ter às vésperas de uma final de Copa do Mundo".

A França, atual campeã, enfrenta a Argentina no Estádio Lusail neste domingo às 18h locais (12h de Brasília) em busca do tricampeonato mundial.

