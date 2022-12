Em final de contrato, Deschamps se declara "a serviço da seleção francesa"

A seleção da França "está acima de tudo, estou a seu serviço", declarou o técnico Didier Deschamps neste sábado, véspera da final da Copa do Mundo contra a Argentina.

O contrato de Deschamps, que assumiu o comando dos 'Bleus' em 2012, termina no final de dezembro. O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, afirmou que o treinador teria prioridade em caso de classificação às semifinais do Mundial do Catar, algo conseguido.

"A seleção francesa sempre foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida profissional, na minha primeira vida como jogador e depois como técnico. Agora se passaram dez anos. É realmente paixão, o nível muito, muito alto. Estou muito bem, muito feliz de estar nesta posição", disse o treinador de 54 anos em entrevista coletiva.

Deschamps quis deixar de lado tudo relacionado a seu aspecto pessoal antes do jogo de domingo contra a Argentina, sua segunda final de Mundial à frente dos 'Bleus', depois do título em 2018.

"Eu nunca fui o mais importante, mas sim a seleção. Está acima de tudo, estou a seu serviço há dez anos e para o jogo que nos espera amanhã. Pensar em mim é um detalhe, mas eu não sou o mais importante", acrescentou.

Em relação ao futuro, Deschamps afirmou que "não tenho em mente o que vai acontecer depois", repetindo que queria concentrar todas as suas energias na final contra Lionel Messi e companhia.

