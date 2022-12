Deschamps destaca capacidade da Argentina de mudar esquema e jogadores

"Aqui eles jogaram com sistemas diferentes e jogadores diferentes. Na final eles podem fazer algo novo", disse o técnico da seleção francesa Didier Deschamps, neste sábado, apenas 24 horas antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina.

A principal preocupação do técnico é a "síndrome viral" que circula em sua concentração. Kingsley Coman, Ibrahima Konaté e Raphaël Varane, que estavam doentes, não participaram do treino coletivo de sexta-feira, enquanto Dayot Upamecano e Adrien Rabiot não jogaram nas semifinais (2-0 contra o Marrocos).

"Quando saí estavam todos dormindo, não tenho as últimas informações, procuramos gerir da melhor forma possível, com calma nas diversas informações. Não vou entrar em pormenores, nos adaptamos e tentamos cuidar de nós mesmos sem cair em excessos em um sentido ou outro".

"O contexto de uma final é especial porque há uma parte emocional diferente segundo cada jogador. Quando é a primeira final de um jogador há menos referências. Quando você tem a oportunidade e o privilégio de jogar várias, isso ajuda. O discurso não é necessariamente o mesmo com todos os jogadores".

"Não é a mesma equipe de 2018 (quando a França venceu por 4 a 3 nas oitavas de final), não posso comparar. Os mesmos jogadores não estavam presentes e foi nas oitavas. Aqui eles jogaram com esquemas diferentes e jogadores diferentes. Nossos observadores viram todos os jogos, embora seja verdade que eles podem fazer algo novo amanhã. Nós também. É preciso estar preparado para todas as situações."

"Tenho consciência de que este time tem um apoio popular muito importante, isso se vê em todas as competições. Espero um clima de festa, o povo argentino é apaixonado, está torcendo muito por sua seleção. Mas nosso adversário estará em campo e não nas arquibancadas. Teremos qualidades suficientes pela frente para focar na torcida adversária. As duas equipes terão o mesmo objetivo: uma das duas colocará a terceira estrela na camisa após o jogo. Não estou preocupado, não tenha estresse. O importante em um jogo como este é manter a serenidade".

"Kylian precisa de tranquilidade e estar focado no campo e no que ele tem que fazer. Ele tem uma grande mentalidade desde antes do início da Copa do Mundo e desde o início com o grupo. Não quero de forma alguma perturbar sua tranquilidade".

"Se eu não responder, vão dizer que estou irritado. Já tive jogadores lesionados antes e o Karim (Benzema) faz parte desse grupo de jogadores. O último a se lesionar foi o Lucas Hernandez no primeiro jogo. A partir desse momento tenho 24 jogadores para gerenciar. Fazer a pergunta sobre um desses jogadores diretamente é no mínimo descabido, talvez algo mais. Eu não lido com os convites para os jogadores antigos, lesionados, alguns estarão lá ou não, não sei. Eles fazem parte da aventura, então era um grupo de 24 jogadores e são eles que amanhã enfrentarão a Argentina".

