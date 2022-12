Croácia vence Marrocos (2-1) e fica com 3º lugar da Copa do Mundo

A Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 neste sábado, no estádio Internacional Khalifa de Doha, e ficou com o terceiro lugar da Copa do Mundo, descendo um degrau do pódio em relação ao Mundial de 2018, enquanto os 'Leões do Atlas' saem com a melhor classificação da história para uma seleção africana.

Josko Gvardiol e Mislav Orsic fizeram os gols croatas na partida, enquanto os marroquinos descontaram com Achraf Dari.

pm/psr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags