Bebê de dois meses morre em naufrágio de migrantes na costa da Grécia

O naufrágio ocorreu quando o barco inflável - que transportava principalmente migrantes africanos - se chocou contra as rochas da costa na área de Fara

Um bebê de dois meses foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou na costa de Lesbos, na Grécia, disse um legista à AFP neste sábado, 17.

O menor foi levado para o hospital, onde sua morte foi certificada, disse o legista Theodoros Nousias.

O naufrágio ocorreu quando o barco inflável - que transportava principalmente migrantes africanos - se chocou contra as rochas da costa na área de Fara, explicaram à AFP fontes do centro de acolhimento de migrantes. Na operação de resgate, 34 pessoas foram resgatadas com vida. Duas delas tinham ferimentos leves.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Guarda Costeira grega registrou 1.500 pessoas resgatadas nos primeiros oito meses deste ano, em comparação com menos de 600 no ano passado.

Sobre o assunto Professores japoneses se rebelam contra 'trabalho sem limites'

Tribunal dos EUA nega manutenção de norma sanitária que permite a expulsão de migrantes

Pelo menos 37 mortos na Índia por intoxicação por álcool adulterado

Tags