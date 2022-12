UE proíbe exportação de motores de drones para Rússia

A União Europeia proibiu, nesta sexta-feira (16), a exportação de motores de drones à Rússia e a "todos os países terceiros" suscetíveis de fornecer estes elementos a Moscou, para privar o Kremlin do uso destas armas na Ucrânia.

A medida é uma das disposições do último pacote de sanções aprovado nesta sexta durante uma cúpula europeia em Bruxelas, e que entrou em vigor hoje mesmo com sua publicação no diário oficial da União Europeia (UE).

Em virtude deste novo pacote de sanções, Bruxelas proíbe também os cidadãos da UE de ocupar cargos em órgãos decisórios de entidades controladas pelo Estado russo e situadas na Rússia.

"Seguimos visando a economia e aqueles que desempenham um papel determinante nesta guerra brutal", destacou em nota o alto representante de política externa da UE, Josep Borrell.

