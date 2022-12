Tchouaméni e Hernández ficam fora do treino da França nesta sexta

Lesionados, Theo Hernández e Aurélien Tchouaméni entraram para a lista de jogadores que não estiveram presentes no treino da seleção francesa nessa sexta-feira (16), a dois dias da final da Copa do Mundo contra a Argentina.

Considerando que Ibrahima Konaté, Kingsley Coman e Raphaël Varane tiveram que realizar trabalhos separados por conta de uma gripe, 19 dos 24 jogadores franceses estavam em campo no estádio Jassim bin Hamad, centro de treinamento da seleção francesa.

"Aurélien Tchouaméni (lesão no quadril) e Théo Hernández (lesão no joelho) não estiveram presentes (no treino) e seguem trabalhando na academia", comunicou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

A FFF já havia anunciado anteriormente que Varane, Coman e Konaté também estariam "ausentes", mas que fariam uma "atividade na academia", sem dar mais detalhes.

Coman perdeu o treino de quinta-feira (15) após apresentar os mesmos sintomas que gripais que Dayot Upamecano e Adrien Rabiot, que não jogaram as semifinais contra o Marrocos.

Konaté e Varane também foram "provavelmente" afetados pela enfermidade, segundo uma fonte próxima à seleção francesa.

