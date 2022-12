Rússia lançou quase 40 mísseis contra Kiev na sexta-feira

A Rússia disparou "quase 40 mísseis" na manhã desta sexta-feira contra a capital ucraniana, Kiev, o que provocou cortes do abastecimento de água, anunciaram as autoridades regionais.

"Foram registrados quase 40 mísseis no espaço aéreo da capital. Trinta e sete foram destruídos pelas forças de defesa aérea", anunciou no Telegram a administração militar da região de Kiev, que afirmou ter resistido a "um dos maiores ataques com mísseis" desde o início da invasão russa no fim de fevereiro.

