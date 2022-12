Presidente do PSG comemora final da Copa com Messi e Mbappé

Uma final com Lionel Messi contra Kylian Mbappé "é o melhor cenário", afirmou nesta sexta-feira na emissora RMC o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a dois dias da decisão da Copa do Mundo entre Argentina e França, um duelo entre duas grandes estrelas do clube parisiense.

"Estou orgulhoso por ter dois jogadores, os dois melhores jogadores do mundo, que disputam a final no meu país. É o melhor cenário", declarou Al Khelaifi, que nasceu no Catar.

Perguntado sobre para quem vai sua torcida na final, o dirigente preferiu não responder. "Somos um clube francês e meu segundo país é a França, mas por Messi, que talvez seja sua última Copa do Mundo... Kylian vai jogar uma segunda final consecutiva, algo realmente magnífico. Demonstra que é o melhor jogador da atualidade. Estou louco para estar nessa final, porque é um grande prazer e um grande orgulho para mim como presidente do PSG. Se dependesse de mim, daria o título aos dois", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Al Khelaifi aproveitou para expressar seu desejo de ver Messi renovar seu contrato com o clube parisiense, que vai até o fim da atual temporada europeia.

"Temos um acordo com ele, que é conversar depois da Copa do Mundo. Ele está muito feliz no clube, está fazendo uma grande temporada conosco e se adaptou ao futebol francês. Acho que ele quer ficar".

Por outro lado, o dirigente se disse "triste" por outra estrela do PSG, o brasileiro Neymar, eliminado nas quartas de final com a Seleção pela Croácia.

"Fiquei muito triste. Como torcedor, queria uma semifinal entre Brasil e Argentina. Todo mundo esperava esse jogo. Sei o que (Neymar) fez depois de sua lesão (no jogo de estreia do Brasil no Mundial), fez todo o possível para se recuperar e voltar a jogar. Não será fácil para ele, mas conversei com Luis Campos (conselheiro no PSG) e o treinador (Christophe Galtier) para ver como levantar sua moral. Conversei com Neymar e seu pai, está sendo muito difícil para ele", concluiu.

kn/bvo/mcd/gh/cb

Tags