Presidente do México condena ataque a conhecido jornalista

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condenou, nesta sexta-feira (16), o atentado a tiros contra o jornalista Ciro Gómez Leyva, um dos mais renomados apresentadores de rádio e televisão do país, que saiu ileso.

"Quero enviar minha solidariedade, meu apoio a Ciro Gómez Leyva (...) ele é um líder da opinião pública e um dano a uma personalidade como Ciro gera muita instabilidade política", disse o presidente em sua habitual coletiva matinal.

Também conhecido por suas críticas ao governo do presidente, o jornalista é alvo frequente de López Obrador durante sua habitual coletiva matinal.

Na quarta-feira passada, por exemplo, López Obrador afirmou, com sarcasmo, que ouvir Gómez Leyva e outros jornalistas contrários ao seu governo é "até prejudicial à saúde".

"Temos divergências, são de domínio público, mas é totalmente condenável que se cometa um atentado contra a vida", frisou o presidente nesta sexta, anunciando que já há "avanço" nas investigações a este respeito.

Ocorrido na noite de ontem, o ataque foi denunciado pelo próprio jornalista.

"Às 23h10 (2h10 de sexta-feira no Brasil), a 200 metros de minha casa, duas pessoas em uma motocicleta atiraram contra mim, aparentemente com a clara intenção de me matar", denunciou Gómez Leyva em sua conta no Twitter na quinta-feira.

"Fui salvo pela blindagem da minha caminhonete, que eu estava dirigindo, e informou o fato às autoridades", acrescentou.

O jornalista compartilhou imagens dos impactos das balas no para-brisa, em uma das janelas e na carroceria do veículo.

O ataque a Gómez Leyva ocorre durante um dos anos mais letais para profissionais da imprensa no México. Segundo dados do governo, são 13 óbitos desde o início do ano.

O país é considerado um dos mais perigosos do mundo para o exercício da profissão, conforme a Repórteres sem Fronteiras (RSF). Desde 2000, informa a ONG, mais de 150 jornalistas foram assassinados no México. A maioria desses crimes permanece impune.

