Presidente de El Salvador diz que seu país é o 'mais seguro da América Latina'

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, garantiu nesta sexta-feira (16) que seu país passou do mais perigoso do mundo ao "mais seguro da América Latina", graças à sua cruzada antigangues.

"El Salvador já é irrefutavelmente o país mais seguro da América Latina", tuitou o presidente.

"É incrível pensar que até poucos anos atrás éramos o país mais perigoso do mundo", disse, acrescentando um gráfico da polícia que mostra que, na primeira quinzena de dezembro, houve 12 dias sem homicídios.

El Salvador figurava como um dos países sem guerra mais violentos do mundo. Em 2017, registrou 60 homicídios por 100.000 habitantes, com uma tendência que diminuiu progressivamente até fechar 2021 com 17,6 homicídios por 100.000 habitantes.

O ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, anunciou na terça-feira que a projeção é de que o ano atual feche com oito homicídios por 100 mil habitantes.

De 1º de janeiro a 31 de março, dos 262 municípios de El Salvador, 114 (43%) não tiveram homicídios, e, de abril a dezembro, há 180 municípios (68,7%) sem mortes por violência, segundo Villatoro.

A redução da violência se deve ao combate às gangues, que começou há nove meses com um regime de exceção instituído em 31 de março em resposta a uma escalada homicida que matou 87 pessoas de 25 a 27 de março.

Questionado por organizações humanitárias internacionais, o regime de exceção, que permite prisões sem mandado, já soma 60.218 integrantes de gangues presos.

