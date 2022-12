Presidente da Eslováquia apoia antecipação de eleições

A liberal Zuzana Caputova, presidente da Eslováquia, declarou-se nesta sexta-feira (16) a favor da realização de eleições antecipadas em 2023, após a queda do governo na véspera em uma moção de censura.

Os deputados eslovacos aprovaram na noite de ontem uma moção de censura contra o governo centrista de Eduard Heger, minoritário na câmara. Isso, no entanto, não obriga a realização de eleições antecipadas, segundo a Constituição do país, membro da UE.

"Não há vontade política de formar um novo governo", declarou a presidente, que pediu a Heger e à classe política que tomem as medidas necessárias, até o fim de janeiro, para permitir que o Parlamento prepare as eleições antecipadas, que, segundo ela, devem acontecer no primeiro semestre de 2023.

A princípio, as próximas eleições legislativas na Eslováquia seriam realizadas em fevereiro de 2024.

