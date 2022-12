PIB do Brasil cresce 0,4% no 3º trimestre

Crescimento fica abaixo da expectativa do mercado e do desempenho dos trimestres anteriores. Em relação ao mesmo período de 2021, economia avança 3,6%.O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (01/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a quinta alta consecutiva do indicador trimestral da atividade econômica do país. Em valores correntes, o PIB no terceiro trimestre totalizou R$ 2,544 trilhões. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, sendo o principal indicador usado para medir a evolução da economia. Abaixo da expectativa A alta no terceiro trimestre, entretanto, ficou abaixo da expectativa do mercado. Segundo levantamento com 35 economistas consultados pela agência Bloomberg, a previsão era de 0,6% de crescimento do PIB no período. A alta também foi menor do que a registrada nos últimos três trimestres. Entre outubro e dezembro de 2021, o crescimento foi de 0,9%, e nos dois primeiros trimestres deste ano, de 1,3% e 1%, respectivamente. Na comparação com o mesmo período de 2021, o PIB cresceu 3,6%. No acumulado nos quatro trimestres, terminados em setembro de 2022, o PIB cresceu 3%, frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021. Com o avanço no terceiro trimestre, o PIB ficou 4,5% acima do patamar registrado no quarto trimestre de 2019, antes do início da pandemia de covid-19. Serviços e consumo das famílias Pelo lado da oferta, o crescimento da economia foi puxado no terceiro semestre pelos resultados dos serviços (1,1%) e da indústria (0,8%). No setor de serviços, responsável por cerca de 70% da economia, destacaram-se informação e comunicação (3,6%); atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%); e atividades imobiliárias (1,4%). Do lado das despesas, a alta do PIB foi impulsionada pelo consumo das famílias, que cresceu 1%, em meio a melhora do mercado de trabalho e maior número de brasileiros com renda. Mas foi registrada desaceleração do avanço do consumo. No 1º e no 2º trimestres, as altas foram de 0,9% e de 2,1%, respectivamente. Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a agropecuária cresceu 3,2%, e a indústria, 2,8%, puxada sobretudo pela atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (11,2%), beneficiada pelas bandeiras tarifárias verdes. Outras atividades de destaque no setor foram construção (6,6%) e indústrias de transformação (1,7%). O IBGE também divulgou que o crescimento do PIB de 2021 foi revisado de 4,6% para 5%. md/lf (EBC, ots)