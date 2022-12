Petróleo fecha em baixa em mercado preocupado com perspectivas econômicas

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, pressionados pelas altas de juros por bancos centrais nesta semana, que alimentam a perspectiva de recessão global.

O barril do Brent para fevereiro caiu 2,67%, para US$ 79,04, e o do WTI para janeiro, 2,39%, para US$ 74,29.

As reuniões de bancos centrais globais nesta semana criaram uma atmosfera de aversão ao risco, observaram analistas da DNB. "Essas advertências reavivaram temores envolvendo o crescimento econômico e esfriaram as perspectivas de demanda de petróleo", resumiu Stephen Brennock, analista da PVM Energy.

