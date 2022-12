Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 16 de dezembro às 6h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa de Kiev com localização das três linhas de metrô da capital ucraniana. (135 x 138 mm) - Disponível

* França-incêndio-prédio: mapa do prédio nos arredores de Lyon, França, onde aconteceu um incêndio mortal. (89 x 55 mm e 44 x 48 mm) - Disponíveis

* Peru-política-justiça-manifestações:

1/ Mapa do Peru com localização de Ayacucho e outras cidades onde aconteceram confrontos entre militares e partidários do presidente destituído Pedro Castillo. (89 x 89 mm) - Disponível

2/ Mapa de Lima com a localização do Congresso, do palácio presidencial e da Divisão Nacional de Operações Especiais, onde está detido o ex-presidente Pedro Castillo. (135 x 63 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa do Peru com a localização de Ayacucho, onde ocorreram violentos protestos entre os militares peruanos e os apoiadores do presidente destituído, Pedro Castillo. (45x55 mm) - Disponível

* Malásia-deslizamento: mapa da Malásia com localização de Batang Kali, cidade próxima a um acampamento que sofreu um delizamento de terra nessa sexta-feira. (45 x 49 mm) - Disponível

* UE-ZonaEuro-inflação-índices-macroeconomia-economia: evolução da inflação na Zona do Euro desde o começo das estimas deste indicador pela Eurostat em 1997. (88 x 65 mm) - Atualização disponível

* Espaço-satélite-oceanos-água-meteorologia: dados sobre o satélite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), que permitirá pela primeira vez medir o nível de água dos oceanos, lagos e rios, com uma resolução 10 vezes superior à tecnologia atual. (135 x 86 mm) - Disponível

* Fbl-wc-2022-Catar:

1/ Estádio Internacional Khalifa da Copa do Mundo do Catar 2022, que vai sediar a partida pelo terceiro lugar entre Marrocos e Croácia em 17 de dezembro. (89 x 67 mm) - Atualização disponível

2/ Estádio Lusail da Copa do Mundo do Catar 2022, que vai sediar a final entre Argentina e França em 18 de dezembro.(89 x 67 mm) - Atualização disponível

3/ Apresentação da final da Copa do Mundo 2022, no domingo, 18 de dezembro. (180 x 165 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da partida entre Croácia e Marrocos pelo terceiro lugar da Copa do Mundo no Catar. (135 x 161 mm) - Reenvio disponível

5/ Principais estatísticas das finalistas da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 115 (mm - Reenvio disponível

6/ Comparação das estatísticas dos jogadores Lionel Messi e Kylian Mbappé, que disputam a final da Copa do Mundo do Catar 2022 no domingo, 18 de dezembro. (180 x 140 mm) - Reenvio disponível

7/ Finalizações a gol e para fora das seleções da Argentina e da França, que vão disputar a final da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 79 mm) - Reenvio disponível

8/ Localização dos clubes em que jogam os jogadores das seleções da Argentina e da França, finalistas da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 99 mm) - Reenvio disponível

9/ Seleções que chegaram a duas ou até três finais consecutivas de Mundiais. (135 x 73 mm) - Reenvio disponível

