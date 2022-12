Parlamento peruano rejeita projeto de antecipação das eleições gerais

O Congresso do Peru rejeitou, nesta sexta-feira (16), um projeto para antecipar as eleições gerais e pôr fim a manifestações depois da tentativa fracassada de golpe de Estado do ex-presidente destituído Pedro Castillo.

A proposta para antecipar o pleito de abril de 2026 para dezembro de 2023 necessitava de 87 votos para prosperar, mas obteve 49 a favor, 33 contra e 25 abstenções, segundo a contagem oficial da votação no plenário unicameral.

