Papa restituirá três fragmentos do Partenon ao arcebispo de Atenas

O papa Francisco restituirá ao arcebispo ortodoxo de Atenas três fragmentos do Partenon, que estão conservados nos museus do Vaticano - anunciou a Santa Sé nesta sexta-feira (16), dizendo se tratar de um símbolo de amizade e de diálogo ecumênico.

O sumo pontífice "decidiu doar a sua beatitude Jerônimo II, arcebispo de Atenas e de toda Grécia, os três fragmentos do Partenon conservados, com cuidado, há séculos nas coleções pontifícias e nos Museus do Vaticano", disse a Santa Sé, em um comunicado.

O papa argentino, que se reuniu com Jerônimo II no final de 2021 durante sua viagem à Grécia, fez do diálogo inter-religioso e ecumênico um eixo central de seu pontificado.

Localizado na Acrópole de Atenas, o Partenon está inscrito no patrimônio cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Na Antiguidade Clássica, era um templo consagrado à deusa Atena. Mais tarde, foi transformado em igreja e, depois, em mesquita.

O templo - que não é mais um local de culto - foi parcialmente destruído por um bombardeio dos venezianos em 1687 e depois foi saqueado. Muitos dos seus fragmentos ficaram espalhados pelos principais museus do mundo.

Desde o início do século XX, a Grécia pede a restituição oficialmente, sem sucesso, de duas peças que estão no Museu Britânico de Londres, incluindo um friso de 75 metros. Também tenta obter a devolução de outros fragmentos exibidos em outros lugares ao redor do mundo.

