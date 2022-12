Messi e Álvarez levam Argentina à final da Copa

Craque argentino brilha mais uma vez e leva sua equipe à final do Mundial do Catar, depois de superar o algoz do Brasil, a Croácia. Destaque para jovem atacante Álvarez, que marcou dois dos três gols de sua seleção.Lionel Messi terá mais uma chance em sua carreira de atingir a glória máxima do futebol, após conduzir a classificação da Argentina para a final de Copa do Mundo do Catar com uma atuação de gala nesta terça-feira (13/12). Depois de eliminar o Brasil nas quartas de final, a Croácia iniciou a partida demostrando confiança, mas não conseguiu ameaçar a defesa argentina. Não tardou para que os croatas fossem punidos após um erro de atenção. Um passe desleixado de Luka Modric foi interceptado no meio de campo e a jogada rápida fez com que o goleiro Dominik Livakovic cometesse um pênalti em Julian Álvarez, oferecendo a Messi a oportunidade de tirar o primeiro zero do placar através de uma cobrança de pênalti. O craque argentino não desperdiçou, chutou com forte e com precisão no canto direito superior do gol adversário. Já o segundo gol argentino pode ser atribuído a uma falta de sorte da defesa croata. Álvarez mostrou determinação em uma corrida solitária ao gol, mas foi afortunado por uma sequência de rebatidas que o beneficiaram, antes de colocar bola no fundo das redes. Os croatas, finalistas da Copa de 2018, se mantiveram vivos na partida graças a uma defesa de Livakovic em uma cabeceada de MacAllister, pouco antes do intervalo. Messi faz a diferença O segundo tempo seguiu o mesmo padrão do primeiro, com uma Croácia bastante esforçada, mas sem conseguir ameaçar a defesa adversária. Messi forçou Livakovic a fazer uma grande defesa, e pouco depois seria o responsável pelo gol que selaria a vitória argentina na semi-final. O craque de 35 anos superou em uma corrida pelo lado direito do campo um dos maiores defensores da Copa do Mundo do Catar, Josko Gvardiol, antes de entrar na área e tocar para trás com enorme categoria e encontrar Álvarez, que só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol croata. Mesmo que sua capacidade física enfrente alguns limites em razão da idade, o talento e a genialidade de Messi fazem com que ele seja um jogador decisivo e diferenciado, capaz de levar sua equipe a mais uma final de Copa do Mundo. A Argentina vai enfrentar na final da Copa do Catar, no próximo domingo, o vencedor do duelo entre França e Marrocos, em partida que será disputada nesta quarta-feira. rc (DW)