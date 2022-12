Jane Fonda diz que seu câncer está em remissão

A atriz e ativista americana Jane Fonda anunciou nesta sexta-feira (16) em suas redes sociais que seu câncer está em remissão e comemorou com entusiasmo.

"O melhor presente de aniversário", escreveu Fonda, que completará 85 anos em 21 de dezembro.

"Na semana passada, meu oncologista me disse que meu câncer está em remissão e que posso interromper a quimioterapia", explicou a atriz. "Eu me sinto tão abençoada e sortuda", acrescentou.

A vencedora do Oscar havia informado em setembro que havia sido diagnosticada com um linfoma não Hodgkin e que, para se tratar, havia iniciado sessões de quimioterapia.

"Estou especialmente feliz porque, embora as primeiras quatro sessões de quimioterapia tenham sido relativamente fáceis para mim (...) a última sessão foi difícil", comentou em seu último post.

Os efeitos desta última sessão, explicou a ativista, "aconteceram" quando ela viajava a Washington para participar de uma manifestação de sua ONG Fire Drill Fridays, criada em 2019 para pressionar por ações contra as mudanças climáticas.

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que começa no sistema linfático, uma parte das defesas imunológicas do organismo, e pode transformar tumores em tumores generalizados.

Os sintomas incluem: inflamação dos gânglios linfáticos, dor ou inchaço abdominal, dor no peito, tosse e dificuldade para respirar, assim como fadiga persistente e febre, de acordo com descrições médicas.

De uma família de celebridades, Fonda apareceu pela primeira vez na tela em 1960 e depois recebeu o Oscar de melhor atriz duas vezes: por "Klute, o Passado Condena" (1971) e "Amargo Regresso" (1978).

Foi ativista contra a guerra do Vietnã, o que lhe rendeu a rejeição de parte da cúpula de Hollywood.

Mais recentemente, estrelou a série de sucesso da Netflix "Grace and Frankie", contracenando com Lily Tomlyn, com quem estreará "80 for Brady" em fevereiro.

