Ex-porta-voz diplomático chefiará unidade contra desinformação nos EUA

A diplomacia americana nomeou o ex-porta-voz do Departamento de Estado Jamie Rubin para chefiar uma unidade encarregada de combater a desinformação vinda da Rússia e da China.

Rubin vai liderar uma célula do departamento responsável por "identificar, compreender, expor e combater a propaganda e desinformação" de países estrangeiros ou atores não estatais que "ameaçam a segurança dos Estados Unidos e seus aliados e parceiros", de acordo com um comunicado de imprensa do gabinete do Secretário de Estado, Antony Blinken.

Ele estará encarregado em particular da "luta contra a desinformação e propaganda de atores estrangeiros, incluindo Rússia, China, Irã e organizações extremistas como o grupo Estado Islâmico e a Al-Qaeda", especificou Blinken.

Rubin, de 62 anos, foi porta-voz da secretária de Estado Madeleine Albright entre 1997 e 2000, sob a administração do presidente democrata Bill Clinton. Ele também trabalhou como professor e foi comentarista em canais de televisão, antes de se mudar para Londres com sua esposa na época, a correspondente da CNN Christiane Amanpour.

Essa célula dentro do Departamento de Estado surgiu em 2016, inicialmente para combater a desinformação de grupos extremistas, mas depois voltou a se concentrar na China e na Rússia, principalmente após a invasão da Ucrânia em fevereiro passado.

