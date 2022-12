Dezenas de migrantes chegam à Filadélfia de ônibus do Texas

Dois ônibus com 88 migrantes a bordo, a maioria colombianos e nicaraguenses, chegaram nesta sexta-feira (16) à Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, vindos do estado do Texas, que faz fronteira com o México, informou à AFP uma associação humanitária.

São principalmente homens, embora também haja mulheres e cinco crianças, que cruzaram a fronteira perto de Eagle Pass, no Texas, segundo a fonte.

Há vários meses, o Texas e outros estados republicanos do sul alugam ônibus para enviar migrantes para cidades no nordeste dos Estados Unidos governadas por democratas, em protesto contra a política migratória do presidente Joe Biden.

"Eles não sabiam o que os esperava na Filadélfia. Na verdade, ficaram positivamente surpresos que um grupo de pessoas os esperava na rodoviária com roupas, café e cobertores, porque o clima está bastante frio aqui no momento", disse à AFP Emilio, da Associação Casa de Venezuela, que foi um dos que se mobilizaram para recebê-los.

A associação tenta "realocar o maior número possível", acrescenta Emilio, que não quis revelar seu sobrenome. "A maioria deles tenta ir para Nova York", acrescentou.

A AFP contactou o gabinete do governador do Texas, Greg Abbott, sem sucesso.

Esta nova operação ocorre dias antes do levantamento de uma norma sanitária, o "Título 42", que permite às autoridades americanas barrar migrantes que tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos.

A medida, lançada em 2020 pelo governo do então presidente republicano Donald Trump devido à pandemia de covid-19, é considerada "desumana" por seus detratores. Um juiz a proibiu em novembro, embora tenha dado às autoridades até 21 de dezembro para se prepararem.

Os republicanos se opõem à chegada em massa de migrantes, a grande maioria deles latino-americanos, e tomaram medidas, algumas delas altamente controversas, para expulsá-los de seus estados.

Em meados de setembro, o governador da Flórida e potencial candidato à presidência em 2024, Ron DeSantis, enviou dois aviões de migrantes para a ilha de Martha's Vineyard, um luxuoso destino de verão onde os Kennedys, os Clintons e os Obamas passam férias.

Na semana anterior, seu homólogo texano, então candidato à reeleição, despachou dois ônibus com migrantes para uma área próxima à residência da vice-presidente democrata Kamala Harris em Washington.

Desde abril, o Texas já enviou milhares de migrantes para Washington, Nova York e Chicago.

Segundo especialistas, metade da escassez de mão de obra observada nos Estados Unidos, estimada em cerca de 3,5 milhões de empregos pelo banco central, está ligada à falta de imigrantes.

No ano fiscal que vai de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, 2.229.718 migrantes foram interceptados na fronteira entre EUA e México, de acordo com as autoridades.

