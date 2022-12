Deslizamento de terra deixa 16 mortos e 17 desaparecidos na Malásia

Ao menos 16 pessoas morreram em um deslizamento de terra nesta sexta-feira em uma área de acampamento na Malásia, onde as equipes de resgate procuram 17 pessoas desaparecidas, informaram os serviços de emergência.

Nor Hisham Mohammad, diretor de operações no departamento de incêndios e resgate, confirmou o balanço de 16 vítimas fatais e as buscas por 17 pessoas.

O ministro do Desenvolvimento do governo local, Nga Kor Ming, afirmou que 61 pessoas foram resgatadas após o deslizamento durante a madrugada na área da cidade de Batang Kali, perto da capital Kuala Lumpur e de um complexo de cassinos em uma zona montanhosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veronica Loi, que estava acampada no local, explicou à AFP que sua família estava dormindo quando ouviu um barulho forte e repentino. "Vimos que a barraca desapareceu totalmente", disse.

Nga afirmou que o acampamento operava sem licença e que os proprietários do local podem ser processados.

Vídeos e fotos publicadas na internet mostram árvores derrubadas e carros destruídos, assim como as equipes de resgate com lanternas e pás trabalhando para procurar sobreviventes.

Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas, que acontecem com frequência no fim do ano. Mas não há registro de tempestades na região nas últimas horas.

pl/skc/sco/ser/dbh/es/fp

Tags