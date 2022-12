Corte Interamericana condena Paraguai por homicídio de jornalista em 1991

O Paraguai "é responsável" pelo homicídio, em 1991, do jornalista Santiago Leguizamón, que investigava temas relacionados com tráfico de drogas na fronteira com o Brasil, sentenciou, nesta sexta-feira (16), a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).

O Estado paraguaio é responsável pela violação dos "direitos à vida e à liberdade de pensamento e expressão" do jornalista "em suas facetas individual e coletiva", assinala a decisão do tribunal com sede em San José, na Costa Rica.

O Paraguai também é culpado da "violação dos direitos às garantias judiciais, à proteção judicial e à integridade pessoal" da família de Leguizamón, que recebeu ameaças após o assassinato do jornalista em 26 de abril de 1991, aos 41 anos.

Leguizamón era diretor da rádio Mburucuyá na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteiriça com o Brasil.

Esta cidade é apontada como a principal porta de saída para Brasil e Europa da maconha produzida no Paraguai e da cocaína proveniente de Colômbia, Peru e Bolívia.

O jornalista foi baleado por pistoleiros quando dirigia seu automóvel após deixar a emissora, depois de ter recebido ameaças de morte diversas vezes.

O Paraguai havia declarado à Corte Interamericana que o crime não voltou a ser investigado pois estava prescrito. Os responsáveis pela morte de Leguizamón nunca foram detidos.

A Corte estabeleceu na sentença diversas medidas de reparação por parte do Paraguai, além do pagamento de indenizações à família.

Entre essas medidas está a publicação da sentença no Diário Oficial e nas redes sociais, ou a realização de um ato público no qual o país assuma publicamente a sua responsabilidade.

