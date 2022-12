Com dúvidas sobre o futuro na seleção croata, Modric enfrenta o Marrocos em jogo de 'desilusão'

Com dúvidas sobre sua permanência na seleção da Croácia, o Bola de Ouro Luka Modric tentará conquistar um lugar no pódio da Copa do Mundo diante de um Marrocos que não vive seu melhor momento defensivo na competição.

O futuro do capitão e líder da equipe não parece claro antes do embate final no estádio Khalifa, às 12h deste sábado (17).

Após eliminar o Brasil nas quartas de final, o camisa '10' comentou que a decisão sobre sua permanência na seleção croata será tomada no momento certo e que sua mente está focada no presente, em ganhar a disputa pelo terceiro lugar na sua quarta participação em Mundiais.

"Nossa concentração está na partida de sábado, não falamos sobre o tema. Temos que nos preparar para esse jogo e espero que ele siga na seleção. Com certeza, a decisão é só dele", disse o treinador croata Zlatko Dalic, um dia depois da derrota para a Argentina nas semifinais, na quarta-feira (14).

"Será uma pena para todos os torcedores do mundo se Luka disser 'adeus' à seleção. Ele exibiu um futebol tão bom, mas ao mesmo tempo mostrou que é um profissional de ponta. É difícil para ele e para mim também se ele decidir não continuar", acrescentou.

Modric, que foi vice-campeão do mundo em 2018, pode se unir à lista de astros que parecem ter participado de sua última edição em Mundiais, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez e Robert Lewandowski.

Dalic, no entanto, acredita conseguir convencê-lo a jogar a Eurocopa de 2024, na Alemanha, quando o craque estaria perto de completar 39 anos.

Ainda que os esforços da seleção de Modric estivessem focados em superar o feito na Rússia, e a final de domingo entre Argentina e França monopolize os holofotes do mundo, o meio-campista do Real Madrid mostrou seu DNA competitivo logo após a derrota para os argentinos.

"Fizemos uma Copa do Mundo muito boa e os jogos com a Croácia nunca são em vão, há uma medalha de bronze em jogo e temos que nos preparar, conseguir também é um sucesso", disse após a derrota na semifinal.

O último duelo no Catar é contra um rival já conhecido, mas que na fase de grupos ainda não tinha se consagrado como revelação do torneio.

Croácia e Marrocos empataram sem gols na estreia no Catar, pelo Grupo F, que terminou com a liderança dos 'Leões do Atlas' (7 pontos), à frente dos croatas (5). Bélgica (4) e Canadá (0) foram eliminados

"Será um adversário mais difícil do que na primeira fase. Eles não têm medo de ninguém", disse Dalic em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O Marrocos de Walid Regragui evoluiu desde então, até se tornar o primeiro país árabe e africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo.

A França, atual campeã, busca defender seu título após vencer por 2 a 0 os 'Leões do Atlas', que nas semifinais já sofria com os problemas físicos de seus defensores.

"Eles (os jogadores) estão todos preparados para tentar jogar até o final da partida, mas não vamos arriscar com alguns", explicou o treinador marroquino.

Regragui descartou a presença do capitão Romain Saïss, que tem uma lesão na coxa, situação parecida com a dos zagueiros Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui e do atacante Youssef En-Nesyri.

"Essa partida me incomoda um pouco. É sempre complicado depois de uma desilusão", disse Regragui. "É difícil embelezar esse jogo, é a final de domingo que gostaríamos de jogar, mas vamos disputá-la", finalizou o técnico marroquino na coletiva de imprensa de sexta (16).

