Biden se reunirá com presidente do Equador na Casa Branca

O presidente Joe Biden receberá seu homólogo equatoriano, Guillermo Lasso, em Washington, na próxima segunda-feira (19), para falar sobre economia, segurança e migração em um momento em que Quito finaliza um acordo de livre-comércio com a China - informou a Casa Branca nesta sexta-feira (16).

Entre os temas previstos na agenda, estão "a importância de fortalecer as instituições democráticas e discutir as iniciativas de integração econômica regional, incluindo a Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas, a cooperação econômica e de segurança", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.

Durante a Cúpula das Américas, em junho deste ano em Los Angeles, Biden anunciou o lançamento da Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas, um novo acordo para impulsionar o crescimento na região. Esta Aliança está destinada a mobilizar investimentos, promover as energias limpas para o avanço da descarbonização e da biodiversidade e para fortalecer as cadeias de suprimentos.

As questões econômicas serão centrais durante a visita, já que Lasso quer consolidar as relações comerciais com Washington e reforçá-las com Pequim.

O primeiro presidente conservador do Equador em 14 anos tem "praticamente fechado" um acordo de livre-comércio com a China, em negociação há dez meses, afirmou Lasso este mês.

O objetivo é o novo acordo é aumentar as exportações para o gigante asiático em US$ 1 bilhão.

A segurança e o combate ao tráfico de drogas são outras prioridades do presidente equatoriano, que nesta semana já discutiu o assunto em Quito com o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Segundo Karine Jean-Pierre, Biden e Lasso também vão conversar sobre "a liderança do Equador na migração regional", em meio a uma crise migratória na fronteira entre Estados Unidos e México, que centenas de milhares de migrantes tentam atravessar, a grande maioria deles latino-americanos.

No âmbito global, os dois presidentes - que já se reuniram durante a Cúpula das Américas - devem abordar a guerra na Ucrânia, que tem causado aumento da inflação na América Latina e no mundo.

