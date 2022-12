A torcida improvável: brasileiros abraçam a Argentina na Copa do Mundo

José Arnaldo dos Santos Júnior torceu pela seleção brasileira nas arquibancadas do Catar, para onde viajou com a esperança do hexacampeonato. Mas depois da eliminação do Brasil, abraçou a Argentina de Lionel Messi, apesar da rivalidade histórica.

"Como fã de futebol, acho que o argentino merece esse título", disse, já de volta a São Paulo, este dentista de 38 anos, que comemorou na última terça-feira os gols da 'Albiceleste' contra a Croácia - algoz do Brasil no Mundial - para chegar à final de domingo contra a França.

José, que veste "sem vergonha" a camisa da Argentina pelas ruas paulistanas, vai torcer pelos 'hermanos' na busca pelo seu terceiro título mundial, deixando de lado polêmicas de longa data e o eterno debate sobre quem foi melhor: Maradona ou Pelé.

"Os argentinos são apaixonados por seus times, pela seleção. E por todo histórico e intervalo de títulos, todo amante do futebol vai torcer por uma causa tão nobre", acrescenta.

Mas se 33% dos brasileiros consideram a Argentina sua "segunda" preferência para o título no Catar, uma maioria de 60% não quer que o país vizinho ganhe a Copa, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD).

Muitos brincaram com a derrota dos argentinos na estreia contra a Arábia Saudita (2 a 1), inundando as redes sociais com memes e lembrando, por exemplo, a famosa música "No llores por mí Argentina" ("Não chore por mim, Argentina").

Os argentinos responderam depois da eliminação do Brasil nas quartas de final com cânticos sobre o título da 'Albiceleste' na Copa América de 2021, em pleno Maracanã.

Até os jogadores entraram na onda de provocações, depois da classificação para a final: "Brasileño ¿qué pasó? Arrugó el pentacampeón" (Brasileiro, o que aconteceu? O pentacampeão 'amarelou'", cantaram os argentinos no vestiário, segundo imagens nas redes sociais.

O Rei Pelé, internado desde 29 de novembro em um hospital em São Paulo para tratar um câncer, celebrou a genialidade de Messi na semifinal, a julgar por uma publicação de sua filha Kely, na qual assistia ao jogo em seu quarto, com 'gifs' do argentino e exclamações.

Por sua vez, o ex-meia Rivaldo rasgou elogios ao camisa 10 argentino: "Já não temos o Brasil nem o @neymarjr nesta final de Copa, então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você @leomessi (...) Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título", escreveu nas redes sociais.

Messi, de 35 anos, busca no Catar seu primeiro título mundial antes da aposentadoria.

Brilhando como nunca nesta Copa do Mundo, ele tem despertado uma admiração mundial ainda maior, inclusive entre os torcedores brasileiros, dos quais muitos o aplaudem mais do que o próprio Neymar.

"Agora estou torcendo pela Argentina, depois de o Brasil estar fora, porque eu acho que Messi é o melhor jogador que eu já vi jogar. Joga em um nível altíssimo. Seria fantástico se houvesse essa coroação de um cara como ele", disse Alexandre Caldas, um economista de 49 anos que mora em São Paulo.

Outro motivo de sua preferência é que seu filho Bernardo, de oito anos, é fã do astro argentino, que superou Pelé como maior artilheiro das seleções sul-americanas.

"Ele está maluco pelo Messi. Torceu pelo Brasil, tem o uniforme... mas quer que o Messi ganhe, que seja o melhor do mundo. Ele falou que quer aprender espanhol para pedir autógrafo", revelou Caldas, que comprou um uniforme da Argentina para o novo fã.

Giulia Araki, uma influenciadora de 23 anos do Rio de Janeiro, resume: "Torço pela Argentina porque é a última Copa do Messi, tem que ser o melhor do mundo (...) Vou deixar para trás a rivalidade por ele".

Mas para outros a rixa histórica está acima de tudo.

Ronaldo 'Fenômeno' escolheu a França como favorita, embora tenha reconhecido que vai "curtir" se o craque argentino ganhar Copa: "Eu não vou ser tão hipócrita e dizer que vou ficar feliz pela Argentina. Não é verdade. Mas é claro que vejo o futebol como um romântico. Eu vou curtir qualquer campeão".

Mas a França também não é muito querida, já que eliminou o Brasil de três Copas do Mundo (1986, 1998 e 2006).

Nesta sexta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lançou nas redes sociais uma enquete para que os internautas se manifestem a favor de argentinos ou franceses na final do Mundial.

Pouco tempo depois da publicação, a Argentina era a opção preferida no Twitter (54%) e no Instagram (60%).

Assim, sem sua seleção na final, os brasileiros terão que se resignar no domingo a uma escolha incômoda ou a uma neutralidade 'sem sal'.

