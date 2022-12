UE prepara plano de apoio à competitividade de sua indústria

Os países da União Europeia (UE) pediram nesta quinta-feira (15) à Comissão Europeia, braço executivo do bloco, que prepare até o fim de janeiro um plano de apoio à indústria, diante da crise energética e dos efeitos do plano americano de investimentos, que contempla subsídios importantes.

Durante uma reunião de cúpula em Bruxelas, os líderes europeus discutiram uma resposta conjunta para ajudar a indústria a enfrentar o aumento dos preços da energia. Para isso, deram um mandato à Comissão para que elabore um plano de apoio à concorrência das empresas.

O plano anunciado pelos Estados Unidos inclui um pacote de investimentos de US$ 370 bilhões, mas a preocupação da UE se concentra nas ajudas previstas para as empresas daquele país, uma vez que, na opinião de Bruxelas, poderiam distorcer a concorrência em detrimento das empresas europeias, já ameaçadas pela crise energética.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No encerramento da reunião, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou que apresentou aos líderes um plano de quatro pontos que contém "as principais vertentes de uma resposta eficaz" ao plano americano, conhecido como Lei de Redução da Inflação (IRA, sigla em inglês).

Nas conclusões da reunião, os líderes lembraram "a necessidade de uma resposta coordenada para aumentar a resiliência econômica da Europa e a sua competitividade global, preservando, ao mesmo tempo, a integridade do mercado único".

Para isso, acrescenta o texto, a reunião "convida a Comissão a fazer uma análise e apresentar propostas até o fim de janeiro visando mobilizar todas as ferramentas nacionais e da UE pertinentes". Também pediu à Comissão que apresente "até o começo de 2023 uma estratégia em nível da UE para impulsionar a competitividade e produtividade".

Os líderes nacionais e as instituições da UE encontram-se sob forte pressão para definir uma posição unificada sobre a crise energética. Devido às sanções europeias motivadas pela guerra na Ucrânia, as entregas de gás russo via gasodutos para a UE caíram 80%.

A reunião de cúpula também permitiu que os países da UE selassem um acordo político sobre novas sanções contra a Rússia pela guerra. O novo pacote de sanções - o nono do bloco contra a Rússia - deve ser confirmado amanhã.

O encontro dos líderes também permitiu incorporar ao direito europeu um imposto mínimo de 15% para as empresas internacionais, medida que deveria entrar em vigor no bloco em 31 de dezembro do ano que vem.

ahg/dbh/lb/am

Tags