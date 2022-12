Soldado irlandês da ONU morre em incidente no sul do Líbano

Um integrante irlandês da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (FPNUL) morreu e três ficaram feridos em um "incidente" perto de sua área de operações no sul do país, informou a FPNUL.

Todas as vítimas são irlandeses que integram a força de paz, de acordo com um comunicado divulgado pelo ministro das Relações Exteriores e da Defesa da Irlanda, Simon Coveney, que menciona um "grave incidente", sem revelar detalhes.

A FPNUL afirmou em um comunicado "que um capacete azul morreu e três ficaram feridos durante a noite em um incidente perto do vilarejo de Al Aqbiya, fora da área de operações da FPNUL.

A nota acrescenta que a força da ONU abriu uma investigação.

Presente no Líbano desde 1978, a FPNUL, com 10.000 soldados, está mobilizada no sul do país para atuar como barreira entre Israel e Líbano, dois países que tecnicamente estão em guerra após vários conflitos.

Já foram registrados incidentes entre patrulhas da FPNUL e simpatizantes do grupo Hezbollah nas áreas de fronteira controladas pelo movimento xiita.

