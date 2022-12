Roberto Carlos diz não ter seleção preferida na final da Copa e defende Neymar

O ex-jogador brasileiro Roberto Carlos participou nesta quinta-feira de um jogo dos 'Legends' com outros antigos astros do futebol em Doha. Após a partida falou sobre a Copa do Mundo do Catar, que se encerra no domingo e comentou a dramática eliminação do Brasil nas quartas de final diante da Croácia, nos pênaltis.

Perguntado sobre se vai torcer para Argentina ou França, ele despistou. "Eu vou torcer para que seja um grande jogo. Não tenho uma preferência real. Sério mesmo. Depois que o Brasil saiu eu não tenho uma seleção favorita. Sou brasileiro".

O ex-astro tentou explicar o fracasso do Brasil diante dos crotas: "As coisas não saíram como foram programadas. Isso é normal dentro do futebol. Você antes da competição tentar fazer uma coisa que estava dando certo e na competição curta como essa dá tudo errado".

"Os meninos estão tristes. De verdade. Não só o Vinícius, o Rodrygo, o Militão também está. Se você ligar para o Neymar, por mais que ele queira se distrair um pouco, não é fácil perder uma Copa do Mundo, do jeito que nós perdemos", acrescentou.

Sobre Neymar, que colocou em dúvida sua continuidade na Seleção, Roberto Carlos fez um apelo à imprensa: "É com vocês. Se vocês acham que o Neymar tem que estar na Seleção, vocês podem ajudar nisso. [...] Eu peço a vocês da imprensa que ajudem nesse caso. Claro, podem criticar. Mas aquela palavra de ânimo pra gente também é muito boa. Eles precisam muito de vocês também. Não querem só ficar ouvindo críticas. Se vocês quiserem ajudar, o Neymar fica".

Perguntado se poderia apontar um novo técnico para substituir Tite no comando da seleção brasileira, o ex-jogador do Real Madrid brincou: "Eu estou me preparando para ser treinador da Seleção".

Sobre o nível técnico da Copa do Mundo, Roberto Carlos não se mostrou muito animado. "Não está sendo uma Copa com grandes jogos. As seleções consideradas não favoritas complicaram a vida das favoritas, Espanha, Alemanha, Brasil e Uruguai. Mas se estão na final França e Argentina significa que os dois fizeram melhor o trabalho. E temos que dar os parabéns. Essa é a vida".

Perguntado sobre se preferia Messi ou Maradona, Roberto Carlos brincou: "Eu sou mais Pelé e Ronaldo, Vincius Jr, Neymar!"

"Não, o Maradona foi um grandíssimo jogador. Continuo sendo um grande admirador do Diego. Infelizmente ele se foi mas eu estava direto com ele. Sinto muito a falta dele aqui do nosso lado para falar sobre futebol, contar da vida. E o Messi é o Messi. É um grandíssimo jogador, assim como o Neymar é, o Cristiano também, com uma carreira linda no futebol. Eu não tenho uma preferência por um jogador", concluiu.

