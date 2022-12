Procuradora da UE pede levantamento da imunidade de Kaili

A procuradora-geral da União Europeia (UE), Laura Kovesi, solicitou formalmente ao Parlamento Europeu, nesta quinta-feira (15), o levantamento da imunidade das eurodeputadas gregas Eva Kaili, já detida, e Maria Spyraki, em meio a um escândalo de corrupção.

Em nota, a Procuradoria afirmou que o pedido se baseia em "suspeitas de fraude em detrimento do orçamento da UE, em relação à gestão do subsídio parlamentar e, em particular, no que diz respeito à remuneração dos assistentes parlamentares acreditados".

