Presidente da Bolívia diz que querem 'aniquilar' Cristina Kirchner

O presidente da Bolívia, Luis Arce, afirmou, nesta quinta-feira (15), que a Justiça argentina quer a "aniquilação" política da vice-presidente Cristina Kirchner.

Em mensagem dirigida ao Grupo de Puebla, que prepara um evento de apoio a Kirchner, Arce afirmou que ela é alvo de "uma feroz perseguição judicial e midiática".

Com isso - assinalou - o que "querem fazer é o que as balas não conseguiram: a aniquilação política de Cristina e também um duro golpe no peronismo".

Ao falar das "balas" na mensagem, Arce fez referência ao atentado fracassado contra a ex-presidente argentina em 1º de setembro.

O chefe de Estado boliviano reiterou sua concepção de que a decisão que a condenou por corrupção na semana passada "busca proscrever a irmã Cristina".

A mensagem de Arce estava dirigida ao Grupo de Puebla, que adiou para março uma reunião de apoio a Kirchner em Buenos Aires.

O Grupo de Puebla é um fórum de dirigentes latino-americanos de esquerda.

