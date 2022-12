Portugal anuncia saída do técnico Fernando Santos da seleção

Fernando Santos deixou o comando da seleção de Portugal, anunciou nesta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), cinco dias depois da eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo.

As duas partes chegaram a um acordo para "dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014", informou a FPF, cuja direção "iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional".

"Saio com enorme sentimento de gratidão. Quando se lideram grupos, tem que se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que eu fiz", disse Fernando Santos em um vídeo publicado no site da federação.

O treinador português, de 68 anos, tinha afirmado no último sábado, a respeito da eliminação do Mundial (derrota por 1 a 0 para o Marrocos), que não planejava se demitir, mas segundo a imprensa local, a FPF já desejava encerrar seu contrato, que iria até a Eurocopa de 2024.

