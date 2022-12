PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ONU BIODIVERSIDADE: Conferência da ONU sobre biodiversidade tenta evitar o fiasco

===- COPA CATAR ===

DOHA:

Agüero, o ex-jogador que tem a função de levar alegria à seleção argentina

Companheiro de quarto na Albiceleste desde a juventude e amigo íntimo de Lionel Messi, Sergio 'Kun' Agüero é o encarregado de levar a alegria à 'Scaloneta' na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, há um ano, ele teve que se aposentar do futebol devido a um problema cardíaco.

(Fbl FRA Mundial ARG final 2022 Catar WC, Ângulo, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Argentina espera repetir Espanha de 2010, campeã apesar de derrota na estreia

Na final de domingo, contra a França, a Argentina de Lionel Messi espera repetir a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2010, que tinha seus ex-companheiros de Barcelona Xavi e Andrés Iniesta, o único país campeão mundial depois de uma derrota no jogo de estreia.

(Fbl FRA Mundial ARG final 2022 Catar WC, Quadro, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Roberto Carlos diz não ter seleção preferida na final da Copa e defende Neymar

O ex-jogador brasileiro Roberto Carlos participou nesta quinta-feira de um jogo dos 'Legends' com outros antigos astros do futebol em Doha. Após a partida falou sobre a Copa do Mundo do Catar, que se encerra no domingo e comentou a dramática eliminação do Brasil nas quartas de final diante da Croácia, nos pênaltis.

(Brasil ftb Catar copa, Prev, 440 palavras, já transmitida)

DOHA:

"Eu, como brasileiro, tenho que torcer para a França", brinca ex-goleiro Julio César

O ex-goleiro da seleção brasileira Júlio César já tem sua seleção preferida para a final da Copa do Mundo de domingo, no estádio de Lusail, no Catar. "Eu, como brasileiro, tenho que torcer para a França!", disparou o ex-jogador, com um sorriso no rosto.

(Brasil ftb Catar copa, Prev, 520 palavras, já transmitida)

=== ONU BIODIVERSIDADE ===

MONTREAL:

Conferência da ONU sobre biodiversidade entra em reta final dependente de aprovação de metas

Um acordo para salvar a natureza na conferência da ONU sobre a biodiversidade, a COP15, em Montreal, dependerá de uma aproximação das posições dos ministros nesta quinta-feira (15), após dias de negociações intensas e complicadas.

(Clima diplomacia biodiversidade ambiente ONU natureza COP15 , Prev, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA, VIDEO

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Justiça decide sobre prisão de Castillo num Peru em estado de emergência

A justiça peruana avalia nesta quinta-feira a prorrogação da detenção do ex-presidente Pedro Castillo, cuja tentativa de golpe gerou violentos protestos que levaram o novo governo a declarar estado de emergência no país.

(Peru política corrupção justiça, Prev, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRÁFICO

LIMA:

Governo do Peru decreta estado de emergência nacional e propõe eleições para 2023

O novo governo peruano decretou estado de emergência nacional e propôs a antecipação das eleições para 2023, a fim de conter as manifestações violentas que abalam o país, após a tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castillo.

(Peru corrupção política crise, Prev, 720 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

MÉXICO:

Senado do México aprova polêmica reforma eleitoral de López Obrador

A maioria governista do Senado mexicano aprovou, nesta quinta-feira (15), uma polêmica reforma que reduz o orçamento e a estrutura do órgão eleitoral, o que, segundo seus opositores, ameaça a independência dessa instituição.

(México política eleições reforma governo, Prev, 440 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Bombardeio russo deixa Kherson sem luz e dois mortos

Kherson, a grande cidade do sul da Ucrânia recentemente recuperada por Kiev, foi bombardeada novamente nesta quinta-feira (15) pelas forças russas, num ataque que matou duas pessoas e deixou a cidade sem energia no auge do inverno.

(Ucrânia Rússia guerra conflito eletricidade economia inverno, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

ONU documenta centenas de execuções sumárias na Ucrânia

Centenas de civis foram executados nas primeiras semanas da invasão russa da Ucrânia - informou nesta quinta-feira (15) o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, sugerindo possíveis crimes de guerra.

(ONU Ucrânia Rússia guerra crimes justiça, Prev, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

Presidente do Parlamento Europeu anuncia ampla reforma após escândalo

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, anunciou nesta quinta-feira (15) o início de uma "ampla reforma" dos mecanismos de controle na instituição, em resposta ao escândalo que levou à detenção de uma influente eurodeputada grega.

(UE corrupção cúpula parlamento política crise, Prev, 550 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

LONDRES:

Enfermeiras britânicas organizam greve sem precedentes para reivindicar aumento salarial

As enfermeiras britânicas organizam nesta quinta-feira (15) uma greve sem precedentes como "último recurso" para obter melhores salários diante da crise do custo de vida, que provoca um crescente descontentamento social no Reino Unido.

(GB hospitais trabalho emprego saúde greve, pREV, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

MOSCOU:

Mães solo na Rússia e maridos exilados para evitar recrutamento

Envolta em seu casaco de inverno, Ekaterina Filimonova caminha pelas ruas nevadas de Moscou para levar seus três filhos à creche. Antes era trabalho do marido, mas ele fugiu do país, como tantos outros dos 300 mil reservistas convocados por Moscou para lutar na Ucrânia.

(Ucrânia Rússia conflito sociedade mães guerra, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

BERLIM:

Hospitais na Alemanha sobrecarregados com a onda de bronquiolite infantil

A brasileira Debora Zilz teve sorte e, depois de passar uma noite na emergência, conseguiu internar seu pequeno Andreas, com grave complicação respiratória, no hospital St. Joseph de Berlim, sobrecarregado pela epidemia de bronquiolite que afeta vários países europeus.

(Alemanha hospitais infância epidemia saúde pediatria, Prev, 480 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Família de ativista morto acusa a Autoridade Palestina no TPI

A família do ativista palestino Nizar Banat, que morreu durante uma detenção em junho de 2021, apresenta nesta quinta-feira no Tribunal Penal Internacional (TPI) acusações de "assassinato" contra líderes da Autoridade Palestina.

(Palestinos justiça política direitos TPI, Prev, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

SOULOUFETA, Níger:

Clínicas no Níger carecem de médicos, curativos e até eletricidade

Quando questionada sobre o que colocaria na lista de desejos para sua pequena clínica, Tchimaden Tafa enumera uma longa lista de coisas, mas não consegue terminar quando chega outro paciente à procura de ajuda.

(Níger pobreza saúde sociedade, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

HAIA:

TPI confirma condenação do ugandês Dominic Ongwen

O Tribunal Penal Internacional (TPI) manteve nesta quinta-feira (15) a condenação por crimes de guerra e crimes contra a humanidade contra Dominic Ongwen, uma criança-soldado de Uganda que se tornou um alto comandante do Exército de Resistência do Senhor (LRA, na sigla em inglês).

(TPI Uganda justiça crimes LRA violência, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

BCE aumenta taxas de forma moderada, mas não descarta novos aumentos para combater inflação

O Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em 0,50 ponto percentual nesta quinta-feira (15), optando por um aperto monetário mais moderado, mas não descarta novos aumentos para combater a inflação "excessivamente alta".

(BCE Europa economia juros inflação política, Prev, 600 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIA ===

LONDRES:

Harry e Meghan acertam contas com a família real em parte final de documentário

De acusá-los de mentir a denunciar uma "guerra contra Meghan", o príncipe Harry e sua esposa, Meghan, aumentaram o tom sobre a família real britânica na segunda e última parte de seu documentário na Netflix.

(GB EUA televisão streaming realeza gente GB, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE

LONDRES:

Ex-tenista Boris Becker deixa a prisão para ser deportado

O ex-tenista alemão Boris Becker deixou a prisão britânica onde cumpria pena por crimes financeiros e deve ser deportado, informou nesta quinta-feira (15) a agência de notícias britânica PA, que não revelou o destino do ex-número 1 do mundo.

(GB falência Alemanha tênis prisão justiça, Prev, 450 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags