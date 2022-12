Palmeiras e Real Madrid acertam venda de Endrick para 2024

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que acertou a venda do jovem atacante Endrick, de 16 anos, com o Real Madrid, onde o jogador só chegará em 2024.

"Palmeiras, Real Madrid e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos", informou o clube paulista no Twitter.

Segundo o comunicado do 'Verdão', "os termos e valores da operação são confidenciais", mas de acordo com o portal ge, o clube merengue aceitou pagar 72 milhões de euros (aproximadamente R$ 400 milhões, na cotação atual) para ter o jogador.

Endrick seguirá assim os passos de Vinícius Júnior e Rodrygo, jovens atacantes recrutados ainda menores de idade pelo Real Madrid em transações astronômicas e que se incorporaram ao clube espanhol após completarem 18 anos, conforme as normas de contratações internacionais da Fifa.

