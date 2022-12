"Nem tudo depende de Messi", diz mexicano Luis Hernández

A sorte da Argentina na final da Copa do Mundo do Catar, contra a França, no próximo domingo (18), não depende apenas do astro Lionel Messi, disse nesta quinta-feira (15) o ex-atacante mexicano Luis Hernández.

A seleção argentina "não tem que pensar com essa premissa, não tem que pensar que é o último (Mundial de Messi), é o início de muitos para voltar a levantar a Copa do Mundo. Nem tudo depende de Messi", afirmou Hernández a jornalistas no jogo Fifa 'Legends', em Doha.

Para o mexicano, de 53 anos, o jogo entre argentinos e franceses será muito equilibrado.

"Final maravilhosa, uma final na qual uma boa equipe que está jogando incrivelmente, a França, enfrenta a equipe que mais tem torcida nos Mundiais e que tem um dos melhores jogadores do mundo", acrescentou.

Sobre quem deve substituir o argentino Gerardo Martino no comando da seleção do México, Hernández afirmou que é preciso que seja alguém que mantenha o rumo, não importa as circunstâncias.

"Esperamos que seja alguém capaz, como foi 'Tata' (Martino) no início, e que não perca o rumo no processo. Isso vai ser muito importante", ressaltou.

"É um grande técnico, mas acabou mal para a seleção", apontou.

Martino deixou a equipe mexicana depois da eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, em um grupo com Argentina, Polônia e Arábia Saudita.

