Motorista é multado nos EUA por levar boneco Grinch como se fosse passageiro

Bonecos não contam como passageiros para que os motoristas possam circular pela faixa exclusiva para veículos compartilhados nas rodovias do Arizona, adverte a Polícia do Arizona, oeste dos Estados Unidos.

Um policial do estado percebeu algo estranho na semana passada em um veículo que transitava por esta via expressa para carros com dois ou mais passageiros, segundo um tuíte divulgado na terça-feira pelo Departamento de Segurança Pública do Arizona.

O agente mandou o motorista do carro parar e, ao revistá-lo, comprovou que o suposto passageiro na verdade se tratava de um boneco Grinch inflável e que não havia outras pessoas a bordo do veículo.

O Grinch, que no conto do escritor Dr. Seuss tem como missão roubar o natal em Whoville (Vila Quem), não pode ser considerado um passageiro legítimo segundo a lei do Arizona, explicou o Departamento.

"Embora apreciemos o entusiasmo com as Festas, isto é ilegal e o motorista recebeu uma multa por violar as condições da faixa para veículos compartilhados", acrescentou.

