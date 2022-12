Morte de jovem residente de Medicina na China gera revolta nas redes sociais

A morte repentina de um jovem residente de Medicina na China provocou indignação nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, com os usuários de Internet preocupados com o fato de sua morte poder estar relacionada com uma possível sobrecarga no sistema de saúde, em meio a um aumento de casos da covid-19.

A epidemia está se propagando rapidamente na China, após a suspensão, na semana passada, da maioria das restrições sanitárias, e as autoridades reconhecem que é "impossível" contabilizar todos os casos.

O estudante de 23 anos morreu de ataque cardíaco na quarta-feira, 14, anunciou hoje a Escola de Medicina de Chengdu (sudoeste). Ele disse que se sentiu mal depois de trabalhar no hospital. A Faculdade de Medicina não vincula sua morte à covid-19, nem a problemas de saúde preexistentes.

Uma palavra-chave que evoca o incidente na rede social Weibo - o equivalente chinês ao Twitter - teve mais de 390 milhões de visualizações.

Os usuários de Internet exigem saber a causa de sua morte, e muitos se perguntam se o estudante, cujo sobrenome é Chen, estaria trabalhando doente de Covid.

A tragédia também levantou preocupações sobre as condições de trabalho dos médicos na China. Os estudantes de Medicina estão cada vez mais na linha de frente da epidemia, devido à falta de pessoal, já que alguns profissionais da saúde contraíram o vírus.

