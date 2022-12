Mississippi executa ex-marine condenado por estupro e assassinato

Um ex-marine que admitiu o estupro e assassinato de uma adolescente de 16 anos foi executado na quarta-feira (14) no estado americano do Mississippi.

Thomas Edwin Loden, de 58 anos, foi declarado morto às 18H12 locais (21H12 de Brasília) depois de receber a injeção letal na penitenciária de Parchman, no estado do sul dos Estados Unidos.

Loden se declarou culpado do sequestro de Leesa Gray no ano 2000, que estava sozinha em uma estrada rural depois que seu veículo teve um pneu furado.

O ex-marine, sargento de artilharia e recrutador do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, confessou ter estuprado Gray diversas vezes em sua van antes de sufocar e estrangular a jovem.

Loden foi encontrado no dia seguinte caído na beira da estrada com as palavras "Sinto muito" escritas no peito peito, de acordo com os documentos judiciais.

Ele foi condenado em 2001 à pena de morte. A execução foi a primeira no Mississippi este ano e a segunda desde 2013.

Loden é o 18º condenado executado nos Estados Unidos em 2022.

A pena de morte é legal em quase metade dos 50 estados americanos, mas este ano só havia sido aplicada em cinco: Alabama, Arizona, Missouri, Oklahoma e Texas.

