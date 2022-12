Ministro da Defesa da Finlândia tira dois meses de licença paternidade

O ministro da Defesa da Finlândia, Antti Kaikkonen, país que está em processo de adesão à Otan, vai tirar dois meses de licença paternidade, uma decisão bem recebida por seu partido.

"Apoiamos com orgulho a decisão de Antti Kaikkonen", disse a ministra da Economia e líder do Partido de Centro, Annika Saarikko, membro da coalizão governista em Helsinque.

Kaikkonen anunciou na terça-feira sua decisão de se afastar do cargo de 6 de janeiro até o final de fevereiro para cuidar de seu segundo filho, nascido em julho.

"As crianças ainda são pequenas e quero lembrá-las com mais do que apenas fotos", afirmou no Twitter.

Como em outros países nórdicos, tornou-se comum na Finlândia a licença paternidade de dois ou três meses após o nascimento do filho. O país oferece 54 dias de licença aos novos pais. Quase 80% aceitam, mas apenas uma parte.

O deputado Mikko Savola, do Partido do Centro, substituirá Kaikkonen durante sua ausência.

A Finlândia e a Suécia abandonaram décadas de não-alinhamento militar após a invasão da Ucrânia pela Rússia e anunciaram em maio seu pedido de adesão à Otan.

Dos 30 membros da aliança militar ocidental, apenas a Hungria e a Turquia precisam ratificar suas adesões, que exigem um acordo unânime.

O principal ponto de atrito é com a Turquia, que quer que a Suécia e a Finlândia endureçam sua postura contra grupos curdos considerados "terroristas" pelo governo turco.

