Medo da recessão derruba Wall Street

A bolsa de Nova York fechou em uma forte queda nesta quinta-feira (15) por temores de recessão, depois que vários bancos centrais elevaram suas taxas de juros nas últimas horas.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 2,25%, a 33.202,22 pontos; o tecnológico Nasdaq teve forte queda de 3,23%, a 10.810,53 unidades; e o índice ampliado S&P 500 recuou 2,49%, a 3.895,83 pontos.

"Além do aumento dos juros (de meio ponto percentual na quarta-feira), os dirigentes do Fed (banco central americano) apontaram para uma taxa final mais alta em 2023", acima dos 5%, o que aplacou o ânimo dos investidores, resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como o Fed fez na quarta, o Banco Central Europeu elevou sua taxa básica de juros nesta quinta em 0,50 ponto percentual.

O BCE optou, assim, por um endurecimento da política monetária mais moderado, mas não descarta novas altas para combater uma inflação "excessivamente elevada".

Ao mesmo tempo, alguns indicadores do setor de vendas no varejo e a produção industrial nos Estados Unidos deram pistas sobre uma economia que começa a sofrer.

"O mercado de trabalho poderia não desmoronar, mas fica cada vez mais claro que o consumidor se fragiliza e que a atividade manufatureira está em recessão", afirmou Edward Moya, da Oanda.

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,6% em novembro, mais do que o esperado, afetadas principalmente pelas vendas de automóveis e pelo setor de construção.

vmt/nth/mr/mvv/ic

Tags