Marrocos entra com recurso contra arbitragem da semifinal do Mundial

A Federação Marroquina de Futebol (RFMF), que considera que sua seleção foi prejudicada nas semifinais da Copa do Mundo contra a França (derrota por 2 a 0), anunciou nesta quinta-feira que procurou a "autoridade competente" para protestar contra a arbitragem.

"A FRMF enviou um e-mail à autoridade competente no qual dá conta das situações de arbitragem que privaram a seleção marroquina de dois pênaltis indiscutíveis segundo a opinião de vários especialistas", informou a federação em um comunicado.

Tal "autoridade competente" não é citada na nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a semifinal entre França e Marrocos, o único cartão amarelo da partida foi mostrado para o marroquino Boufal, por um choque com o francês Theo Hernández, punição que a FRMF estimou severa demais.

Em outro lance, os ogadores marroquinos consideraram que Tchouaméni agarrou En-Nesyry pela cintura dentro da área.

A FRMF afirma ter protestado "fortemente" contra a atuação do árbitro mexicano César Arturo Ramos, e que se surpreendeu porque "o dispositivo de videoarbitragem (VAR) não reagiu a essas situações".

A federação marroquina "não poupará esforços para defender e preservar os direitos das seleções nacionais, pregando a equidade na arbitragem e denunciando essas decisões arbitrais" da semifinal, acrescenta o texto.

Ramos, de 38 anos, foi árbitro no Mundial de 2018 e apitou três jogos no Catar, entre eles a vitória do Marrocos sobre a Bélgica (2 a 0) na fase de grupos.

cd/gk/iga/psr/cb

Tags