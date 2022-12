Macron defende visita ao Catar para apoiar a seleção francesa

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quinta-feira sua viagem ao Catar para apoiar a seleção do país, apesar das polêmicas e da investigação em curso por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu.

"Assumo completamente", declarou Macron em sua chegada a Bruxelas para uma reunião de cúpula europeia. "Há quatro anos estive com a seleção na Rússia, estou com eles no Catar", afirmou o presidente, que assistiu a vitória da França nas semifinais da Copa do Mundo sobre Marrocos (2-0), quarta-feira à noite, e retornará a Doha no domingo para a final contra a Argentina.

Macron afirmou que estava "imensamente orgulhoso" dos 'Bleus' após a semifinal e elogiou uma equipe que é "uma mistura de várias gerações".

