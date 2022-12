Lugano diz que "os grandes craques estiveram à altura" na Copa do Catar

As grandes estrelas do futebol, como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luka Modric e Neymar, estiveram à altura na Copa do Mundo do Catar, disse nesta quinta-feira o ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano, que prevê uma final "equilibradíssima" entre Argentina e França.

"Desde o início, (Messi) foi protagonista, ele e a Argentina, Mbappé na França. Modric, na Croácia, foi espetacular o que jogou. Neymar, apesar do azar de ter se lesionado no primeiro jogo, também tentou tomar a iniciativa. Os grandes craques estiveram à altura", disse o ex-capitão da 'Celeste' a jornalistas em Doha.

"Messi não surpreende porque se preparou muito para esta Copa, tem um grupo que o apoia muito bem e que taticamente joga para ele, isso também ajuda. Encarou este Mundial como deve ser: a cereja do bolo que falta em sua carreira", acrescentou.

Lugano, de 42 anos, evitou apontar um favorito entre Argentina e França, que no domingo vão brigar pelo título no estádio Lusail.

"É equilibrado, equilibradíssimo. As duas melhores equipe e os dois melhores jogadores do mundo na atualidade", disse o uruguaio.

Sobre a apagada apresentação do Uruguai no Mundial, o ex-zagueiro de São Paulo e Paris Saint-Germain criticou a arbitragem, que na sua visão prejudicou a 'Celeste', eliminada na primeira fase em um grupo com Portugal, Coreia do Sul e Gana.

"O Uruguai tinha mais expectativas para a Copa porque o elenco, os jogadores eram muito bons. Mas também aconteceram coisas muito estranhas com o Uruguai, de longe foi a seleção mais prejudicada", afirmou.

