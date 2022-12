Harry e Meghan acertam contas com a família real em parte final de documentário

De acusá-los de mentir a denunciar uma "guerra contra Meghan", o príncipe Harry e sua esposa, Meghan, aumentaram o tom sobre a família real britânica na segunda e última parte de seu documentário na Netflix.

Após o sucesso dos três primeiros episódios, nos quais o duque e a duquesa de Sussex criticaram principalmente os tabloides britânicos pelo tratamento dado à ex-atriz, o casal agora parece ter como alvo o Palácio de Buckingham e o príncipe William - herdeiro do trono e irmão mais velho de Harry - para justificar sua surpreendente saída da monarquia em 2020.

Em dois novos trailers divulgados nos últimos dias, Meghan diz: "Não só me jogaram aos lobos, me usaram para alimentar os lobos".

Sua advogada Jenny Afia insiste neste ponto, dizendo que "houve uma verdadeira guerra contra Meghan" e que viu "provas de que havia informações vindas do palácio contra Harry e Meghan para o benefício de outras pessoas".

"Parece normal para eles mentir para proteger meu irmão, mas não estavam dispostos a dizer a verdade para nos proteger", diz o príncipe, referindo-se a William, de 40 anos.

O duque de Sussex, de 38 anos, que deve publicar seu livro de memórias "Spare" em janeiro, também se filma com seu celular ao deixar o Reino Unido e denuncia o "roubo da liberdade".

Estes novos episódios podem ser explosivos para a realeza, três meses após a morte da rainha Elizabeth II e a ascensão de Charles III ao trono.

"Como esperávamos desde a semana passada, as luvas foram sacadas", escreveu a correspondente real do Daily Mail, Rebecca English.

Para seu colega da ITV, Chris Ship, "este trailer sugere que (Harry) vai culpar seu irmão, ou pelo menos aqueles ao seu redor, por algumas das histórias sobre os Sussex que saíram na imprensa. Esta é uma escalada considerável", acrescentou.

Até o momento, o palácio não fez comentários sobre o conteúdo do documentário. Mas, se as acusações feitas na última parte forem sérias, Buckingham pode ser forçado a quebrar o silêncio desta vez.

Charles III, a rainha Camilla, William e sua esposa, Catherine, participam juntos do concerto real de Natal na Abadia de Westminster, nesta quinta-feira, que será exibido na televisão durante as festas de fim de ano.

E, na terça-feira (13), a assessoria de imprensa de Catherine e William publicou uma foto do casal queridinho dos tabloides britânicos, vestindo jeans, sorrindo e relaxados, enquanto caminhavam com seus filhos pela propriedade real de Sandringham.

Os três primeiros episódios da série produzida pela Netflix totalizaram 81,55 milhões de horas de exibição, o maior número de um documentário em sua primeira semana de lançamento, segundo a plataforma de streaming.

No Reino Unido, porém, a popularidade de Harry e Meghan voltou a cair pouco antes do lançamento do documentário, apesar de já serem os membros da realeza mais impopulares depois do príncipe Andrew, envolvido em um escândalo sexual nos últimos anos.

Após os primeiros episódios, a imprensa britânica acusou-os de "indecência" e de "atacar o legado da rainha" Elizabeth II, em particular ao criticar a Commonwealth, à qual ela demonstrou grande apego durante seus 70 anos de reinado.

Alguns jornais já consideram "um ponto sem volta" o afastamento de Harry de Charles III e William. Uma reconciliação agora parece improvável, seis meses antes da coroação oficial de seu pai.

