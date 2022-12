"França tem sido estável" e a "Argentina evoluiu", diz Forlán

O ex-atacante uruguaio Diego Forlán considerou nesta quinta-feira que a final da Copa do Mundo entre França e Argentina será muito equilibrada devido à regularidade dos franceses e à evolução dos argentinos nos últimos jogos.

"A França foi estável ao longo do Mundial e a Argentina foi crescendo, obviamente depois do que aconteceu diante da Arábia Saudita (para quem perdeu por 2 a 1 na estreia). Depois, com o passar dos jogos, acho que nos dois últimos, contra Holanda e Croácia, superaram muito bem seus adversários", disse o ex-jogador da Celeste a repórteres em Doha.

O melhor jogador da Copa da África do Sul-2010 afirmou que a força das duas seleções não se resume ao talento de suas duas principais estrelas, o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.

"Há duas equipas muito boas que provaram estar à altura, e bem, obviamente com jogadores decisivos como eles e outros", afirmou após um jogo de ex-craques, os 'Legends' da Fifa.

"Obviamente, chamam a atenção dois jogadores importantes, como Mbappé e Messi, mas do lado deles tem (Olivier) Giroud, (Ousmane) Dembélé, e do lado de Messi a mesma coisa, há jogadores que contribuem, e muito", considerou.

Forlán, de 43 anos, destacou jogadores como Antoine Griezmann e os argentinos Rodrigo de Paul e Julián Álvarez. "Cada um tem seu papel", disse.

Argentina e França se enfrentarão pelo título mundial no domingo, no Lusail Stadium às 18H locais (12h de Brasília), em Doha.

