Final da Copa terá os "dois melhores jogadores", diz Capello, sobre Messi e Mbappé

A final da Copa do Mundo do Catar terá frente a frente os dois melhores jogadores no domingo, que atualmente são companheiros de equipe no Paris Saint-Germain, disse o veterano técnico italiano Fabio Capello nesta quinta-feira.

"Os dois melhores jogadores vão jogar essa partida, Messi e Mbappé", disse o técnico de 76 anos durante uma partida de ex-craques, os chamados 'Legends', realizada pela Fifa em Doha.

"São bons jogadores, bons meio-campistas, bons atacantes, bons em tudo. É difícil saber quem vai ganhar", acrescentou.

Argentina e França se enfrentarão pelo título mundial no domingo, no Lusail Stadium às 18h locais (12h de Brasília), ao norte de Doha.

As duas seleções buscam o tricampeonato. Os argentinos foram campeões em 1978 e 1986 enquanto os 'Bleus' venceram em 1998 e 2018.

