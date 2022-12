Fernández deseja o melhor a Macron, exceto para a final de domingo

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, desejou a seu homólogo francês, Emmanuel Macron, tudo de melhor para o futuro, exceto no domingo, quando as seleções de seus países disputarão a final da Copa do Mundo no Catar, com ambas em busca do terceiro título.

"Querido amigo @EmmanuelMAcron, tenho um enorme afeto por você e te desejo o melhor para o futuro. Exceto para o domingo. A Argentina é o meu maravilhoso país, e é a América Latina! Vamos celeste e branca!", escreveu Fernández no Twitter nesta quinta-feira, em resposta a uma mensagem de Macron.

O presidente francês, que na quarta-feira esteve no estádio acompanhando a vitória dos 'Bleus' por 2 a 0 sobre o Marrocos nas semifinais do Mundial, tinha escrito a Fernández ao responder um tuíte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha desejado sorte a ambos.

Em português, Macron agradeceu a Lula e disse: "Querido @alferdez, um de nós terá mais sorte... Veremos domingo qual. Com toda a amizade... em frente les Bleus!".

Embora seja dado como certo que Macron estará no Catar no domingo, Fernández não anunciou uma viagem ao país da Copa até agora, o que os argentinos podem interpretar como uma "mufa", palavra que usam para se referir a azar.

"Futebol e política não se misturam. Não nos interessa misturar, os cidadãos que têm que aproveitar. O presidente tem boa relação com Macron e trocaram mensagens previamente, mas não há nenhuma decisão tomada sobre uma viagem para a final", disse nesta quinta-feira a porta-voz argentina Gabriela Cerruti.

