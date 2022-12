Família de ativista morto acusa a Autoridade Palestina no TPI

A família do ativista palestino Nizar Banat, que morreu durante uma detenção em junho de 2021, apresenta nesta quinta-feira no Tribunal Penal Internacional (TPI) acusações de "assassinato" contra líderes da Autoridade Palestina.

O TPI anunciou no ano passado a abertura de uma investigação sobre crimes cometidos nos territórios palestinos depois da guerra em Gaza de 2014, uma iniciativa rejeitada por Israel mas elogiada pelos palestinos.

Recentemente, o canal Al Jazeera também levou ao tribunal com sede em Haia o caso da jornalista Shireen Abu Akleh: a emissora acusa o exército israelense de ter assassinado a repórter de maneira deliberada em maio.

No caso Banat, esta é primeira vez que um palestino apresenta uma denúncia contra outros palestinos no TPI, informou à AFP o advogado da família, Hakan Camuz.

O ativista de 43 anos era famoso pelos vídeos publicados nas redes sociais em que criticava a Autoridade Palestina e acusava o presidente da organização, Mahmud Abbas, de corrupção.

Em junho de 2021 ele foi detido pelas forças de segurança palestinas e sua morte foi anunciada poucas horas depois.

O médico legista Samir Abu Zarzur apontou sinais de agressões na cabeça, peito, pescoço, pernas e mãos. E afirmou que passou menos de uma hora entre os golpes e sua morte.

O advogado afirmou que serão apresentadas "evidências secretas e informações privilegiadas destinadas apenas ao procurador" do TPI, Karim Khan.

Após a apresentação e a análise do caso, o procurador decidirá se prossegue com as investigações ou não.

A morte do ativista provocou manifestações incomuns em Ramallah, onde fica a sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia, com pedidos de justiça e a renúncia de Abbas.

Um tribunal local indiciou 14 membros das forças de segurança, mas todos foram libertados com o pagamento de fiança este ano.

"Quando vimos que estas 14 pessoas foram libertadas sem saber por quê, compreendemos que o regime da Autoridade Palestina, sua polícia e seus serviços de segurança tinham mais autoridade do que o tribunal, estão acima da justiça", disse Ghassan Banat, irmão de Nizar.

"Por isto decidimos levar o caso para o cenário internacional (...) e pedimos justiça ao TPI, acrescentou.

Ghassan afirma que a família não tem medo de possíveis represálias e conta com o apoio do povo palestino.

Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que 63% da população considerava que a morte de Nizar foi uma "ação deliberada ordenada pelos setores político e de segurança" da Autoridade Palestina.

Nizar Banat "desafiava Mahmud Abbas e dizia a verdade sobre a verdadeira situação da Autoridade Palestina (...) E por isto Mahmud Abbas ordenou sua morte", disse o irmão.

O caso apresentado ao TPI não acusa diretamente o presidente da Autoridade Palestina, mas outros sete altos funcionários na Cisjordânia.

"Não fazemos mais do que pedir justiça para um homem que não fez nada mais que dizer a verdade sobre o poder (...) Karim Khan não pode ignorar um crime como este e deve investigar", disse o advogado Camuz.

